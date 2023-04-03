Опубликовано: 16:48, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армия Азербайджана взяла под контроль высоты и два населенных пункта Аллахгулулар и Заманпееси в Шушинском районе Карабахского региона.

Азербайджанская армия взяла под контроль высоты и населенные пункты, расположенные в Шушинском районе Карабахского региона Азербайджана.

Отмечается, что села Аллахгулулар и Заманпееси Шушинского района перешли под контроль Баку после проведения последней операции, которую провели вооруженные силы Азербайджана.

Стоит добавить, что азербайджанские военные, помимо двух населенных пунктов, 25 марта взяли под контроль ряд господствующих высот, дорог и территорий в Карабахе.