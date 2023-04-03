В России заявили о завершении пандемии ковида

Опубликовано: 16:37, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа на территории России завершена. Об этом завил академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что опыт медиков должен быть осмыслен, а их подвиг – увековечен.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил о том, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа завершена.

"Пандемия коронавируса, пройдя полных три года и вот уже три месяца в этом году, считайте, закончилась" – сказал он в ходе конференции "Неделя медицинского образования – 2023".

Несмотря на завершение пандемии, которая продлилась более трех лет, медики не завершили своей работы и не теряют бдительности, добавил академик.

Также Онищенко подчеркнул, что необходимо увековечить подвиг медиков и подвергнуть научному осмыслению полученный богатый, но драматичный опыт.