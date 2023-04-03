Опубликовано: 14:43, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во вторник Финляндия вступит в НАТО, флаг этой страны будет поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе во время заседания глав МИД стран организации, подтвердил Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о вхождении Финляндии в организацию, государственный флаг этого государства будет поднят во время встречи министров иностранных дел стран-членов альянса.

Предстоящую неделю Столтенберг охарактеризовал как "историческую". Встреча глав внешнеполитических ведомств государств, которые являются членами альянса, состоится 4 апреля в штаб-квартире в Брюсселе.

Ранее СМИ писали о том, что о вступлении Финляндии в организацию станет известно на пресс-конференции генсека. В связи с вхождением нового члена состоится торжественная церемония с участием Столтенберга и президента республики Сауля Ниинисте.