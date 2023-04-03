Силуанов анонсировал снижение инфляции в РФ

Опубликовано: 14:36, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Минфина РФ заявил о том, что инфляция в стране находится под контролем, и анонсировал ее снижение в первом полугодии 2023 года. Также он подчеркнул, что главная задача властей страны – забота о нуждающихся гражданах.

Министр экономики России Антон Силуанов поделился прогнозом, согласно которому инфляция в стране «находится под контролем». По его словам, в дальнейшем произойдет снижение инфляционных показателей уже в течение первого полугодия.

«У нас инфляция под контролем, инфляция снижается, и в первом полугодии она будет точно продолжать снижаться. Надеемся, что и дальше так пойдет»

– сказал глава Минфина РФ.

Далее Силуанов отметил, что, по его мнению, оснований для внеплановых решений не будет.

«Мы идем сейчас в плановом порядке, это надо понимать. У нас нет таких обязательств там каждый раз всем по 10 тыс рублей выплачивать»

– отметил он.



В заключение глава ведомства поставил акцент на том, что забота российских властей о нуждающихся гражданах является первоочередной.