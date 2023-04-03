Силуанов анонсировал снижение инфляции в РФ

Министр экономики России Антон Силуанов поделился прогнозом, согласно которому инфляция в стране «находится под контролем». По его словам, в дальнейшем произойдет снижение инфляционных показателей уже в течение первого полугодия.
«У нас инфляция под контролем, инфляция снижается, и в первом полугодии она будет точно продолжать снижаться. Надеемся, что и дальше так пойдет»
– сказал глава Минфина РФ.
Далее Силуанов отметил, что, по его мнению, оснований для внеплановых решений не будет.
«Мы идем сейчас в плановом порядке, это надо понимать. У нас нет таких обязательств там каждый раз всем по 10 тыс рублей выплачивать»
– отметил он.
В заключение глава ведомства поставил акцент на том, что забота российских властей о нуждающихся гражданах является первоочередной.