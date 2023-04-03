Россия и Азербайджан объединят экономики

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Глава Минэнокомики Азербайджана Микаил Джаббаров принял советника президента России Руслана Эдельгериева. Стороны обсудили диверсификацию двустороннего партнерства и развитие связей между регионами.

В Баку состоялась встреча руководителя министерства экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и российской делегацией под руководством советника президента РФ Руслана Эдельгериева, сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства.

Стороны рассмотрели вопросы диверсификации экономического сотрудничества и развития межрегиональных связей, а также обсудили деловые и инвестиционные возможности в Азербайджане. Как отметил Джаббаров, отношения между двумя странами развиваются позитивно, а укрепление торговых инвестиционных связей помогают реализовать экономический потенциал.

Он также подчеркнул, что благоприятная деловая и инвестиционная среда в стране, а также большой потенциал освобожденных территорий позволят развивать двустороннее сотрудничество, включая использование инвесторами из России транспортных и логистических возможностей Алятской свободной экономической зоны.

Помимо этого, министр уделил внимание значимости использования ресурсов транспортного маршрута Север-Юг, рассказав о роли повышения транспортных связей с целью увеличения товарооборота.

В свою очередь Эдельгериев заявил о значимости партнерства Москвы и Баку, поделился реализацией экономического потенциала, а также рассмотрел вместе со своим собеседником возможности реализации экономических и социальных проектов. Кроме того, стороны обсудили расширение связей в туристической и других сферах.

Россия и Азербайджан постоянно работают над диверсификацией бизнеса

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экономист Ровшан Ибрагимов, диверсификация экономических контактов с Россией постоянно находится в поле интересов Азербайджана.



"Это часть процесса, который проходит не первый год. Сейчас идет разговор об интенсивности этих отношений, детализации и увеличении товарооборота. Если говорить о сугубо актуальных темах, то, учитывая рост товарооборота России и с Азербайджаном, и с Ираном посредством азербайджанской территории, то злободневно является задача увеличения пропускной способности приграничных переходных путей на азербайджано-российской границе. В этом аспекте работа уже ведется активно, но нужно ее интенсифицировать", - сказал он.



"Азербайджану сейчас интересно участие российских компаний в процессе восстановления освобожденных территорий. Здесь уже есть примеры. Заметьте, непосредственно переговоры с российскими делегациями ведет министр экономики Микаил Джаббаров, который напрямую связан с программами развития промышленных кластеров в Азербайджане, в том числе на освобожденных территориях. Он наиболее четко видит общую картину и по тому, какое сотрудничество уже ведется, и по перспективе, где еще его требуется наладить", - добавил Ровшан Ибрагимов.



"Помимо того, что стороны стараются интенсивно развивать среди традиционных направлений, стоит назвать и такое актуальное новое направление для взаимодействия, как сфера IT-технологий. Учитывая, что в этой сфере в Азербайджане введены новые правила, упрощающие налогообложение и другие аспекты, работать IT-компаниям в республике стало более привлекательно, и российские предприятия могли бы в этом участвовать", - подчеркнул экономист.

Глубина экономических связей России и Азербайджана

Ровшан Ибрагимов напомнил, что Россия является главным торговым партнером Азербайджана в ненефтяном секторе. "В частности, российский рынок – это основное направление для экспорта свежих фруктов, овощей и изделий из них, произведенных в Азербайджане. Те же бакинские помидоры являются настоящим брендом на постсоветском пространстве. Азербайджан весьма заинтересован активной развивать экспорт этих товаров в Россию по мере увеличения их производства", - привел он пример.



"Также Россия – важный источник импорта в Азербайджан таких товаров, как древесина и бумага. Как и в случае с экспортом сельхозтоваров, тут нужно говорить о традиционных, налаженных десятилетиями экономических связях. В Азербайджане используется русский язык, и это упрощает контакты. Довольно большое количество азербайджанцев живет в России, а русских и представителей других российских национальностей – в Азербайджане, что тоже является дополнительным мостом для взаимосвязи", - напомнил экономист.

Азербайджан как мост из России на Восток

Азербайджан безусловно заинтересован в том, чтобы выступать в роли транспортного хаба, соединяющего Россию с Востоком. "Для Азербайджана Россия – это северный сосед. А для России Азербайджан – это один из важных логистических компонентов для выхода на рынки Ближнего Востока, в Иран и через Иран на другие рынки. Речь не только о транспорте, но и о энергетике, ведь сейчас Москва и Тегеран ведут переговоры об экспорте природного газа в Иран через Азербайджан, у которого имеется необходимая газовая инфраструктура. Это тоже может быть одним из факторов возможного развития отношений в дальнейшем", - заключил Ровшан Ибрагимов.