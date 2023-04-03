Эрдоган объявил бойкот послу США

Опубликовано: 8:02, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказал послу США в Анкаре Джеффу Блейку во встречах. Причиной послужили недавние переговоры Блейка с лидером Народно-Республиканской партии Кемалем Кылычдароглу – основным соперником Эрдогана на грядущих выборах.

Американский дипломат, представитель США в Анкаре Джефф Блейк больше не сможет встречаться с действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом – об этом объявил сам Эрдоган вслед за тем, как Блейк провел переговоры с главным оппозиционным претендентом на президентские пост, лидером Народно-республиканской партии Кемалем Кылычдароглу.

Эрдоган возмутился тем, что представитель Администрации президента Джозефа Байдена позволил себе открыто вести диалог с ключевым соперником действующего президента на грядущих президентских выборах.

Президент заявил, что Джеффу Блейку должно быть стыдно, и обвинил американского дипломат в том, что он "не думает головой", указав, что единственным собеседником среди политиков для американского посла должен быть Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиционеры.

Задав риторический вопрос о том, как теперь американский посол намерен запрашивать встречу с президентом, Эрдоган заключил что он "закрыл двери для Блейка, чтобы тот знал, где его место".