Баку призвал мировое сообщество уделить внимание армянским минам

Опубликовано: 20:29, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана обратился сегодня к мировому сообществу с призывом уделить внимание проблеме минного загрязнения освобожденных азербайджанских районов, из-за которого регулярно гибнут и получают увечья военные и простые граждане Азербайджанской Республики.

МИД Азербайджана призвал сегодня мировой сообщество обратить пристальное внимание на проблему тотального минирования Карабаха и Восточного Зангезура армянскими оккупационными силами в годы Карабахской войны.

Заявление было сделано в связи с подрывом на армянской мине военнослужащего Новруза Нифталиева недалеко от села Талыш Тертерского района Азербайджана, куда две недели назад вернулись местные жители.

Азербайджанские дипломаты подчеркнули, что мировому сообществу стоит проявить как минимум обеспокоенность по поводу того, что освобожденные территории Азербайджана по-прежнему остаются загрязненными минами, оставленными армянскими войсками.

Они напомнили, что с середины ноября 2020 года по сегодняшний день на армянских минах в Карабахе и Зангезуре подорвались 288 граждан Азербайджана, из них 50 погибли. "Мины, заложенные армянскими силами, по-прежнему калечат и губят азербайджанцев", - обратили внимание в МИД АР.