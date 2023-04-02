Грузия назвала Узбекистан стратегическим партнером и другом

Глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили посетил сегодня Ташкент с целью участия в IX заседании Межправкомиссии по грузинско-узбекистанскому экономическому сотрудничеству. В столице Узбекистана его принял вице-премьер Жамшид Ходжаев.
Встреча Давиташвили и Ходжаева тет-а-тет была посвящена путям увеличения товарооборота двух государств. Одно из направлений, которое обсуждалось на переговорах – туризм: в прошлом году туристический поток из Узбекистана на грузинские курорты вырос на существенные 32%.
Грузия и Узбекистан - партнеры и друзья
Министр экономики Грузии подчеркнул, что Тбилиси рассматривает Ташкент как стратегического партнера и друга, и грузинское правительство хотело бы усилить взаимодействие с узбекским государством.
Он с удовлетворением констатировал, что в прошлом году товарооборот двух государств вырос на 40%.
Узбекистан стремится в ВТО
Отметим, что на заседании межправкомиссии был подписан протокол о завершении двусторонних переговоров по вступлению Узбекистана в ВТО.