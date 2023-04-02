Грузия назвала Узбекистан стратегическим партнером и другом

Опубликовано: 19:27, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ташкенте состоялось IX заседание экономической межправкомиссии Грузии и Узбекистана. Прибывший в узбекистанскую столицу министр экономики Грузии Леван Давиташвили в ходе переговоров с вице-премьером Жамшидом Ходаевым заявил о заинтересованности Тбилиси в росте двустороннего товарооборота, в том числе за счет туризма.

Глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили посетил сегодня Ташкент с целью участия в IX заседании Межправкомиссии по грузинско-узбекистанскому экономическому сотрудничеству. В столице Узбекистана его принял вице-премьер Жамшид Ходжаев.

Встреча Давиташвили и Ходжаева тет-а-тет была посвящена путям увеличения товарооборота двух государств. Одно из направлений, которое обсуждалось на переговорах – туризм: в прошлом году туристический поток из Узбекистана на грузинские курорты вырос на существенные 32%.

Грузия и Узбекистан - партнеры и друзья

Министр экономики Грузии подчеркнул, что Тбилиси рассматривает Ташкент как стратегического партнера и друга, и грузинское правительство хотело бы усилить взаимодействие с узбекским государством.

Он с удовлетворением констатировал, что в прошлом году товарооборот двух государств вырос на 40%.

Узбекистан стремится в ВТО

Отметим, что на заседании межправкомиссии был подписан протокол о завершении двусторонних переговоров по вступлению Узбекистана в ВТО.