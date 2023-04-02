Махачкалу и аэропорт свяжет автобусный маршрут

Начиная с 6 апреля в связи с поручением главы Дагестана Сергея Меликова между Махачкалой и аэропортом будет установлено автобусное сообщение. Об этом проинформировали в Минтрансе региона, уточнив, что стоимость билета составит 100 рублей.
В пресс-службе ведомства отметили, что всего между воздушной гаванью и дагестанской столицей будут курсировать 4 современных автобуса, оснащенных всем необходимым для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
«Общая вместимость автобуса – 22 человека. Автобусная остановка в Махачкале будет располагаться на пр. И. Шамиля, 78, напротив торгового центра "Этажи"» – говорится в сообщении.
Также уточняется, что автобусы будут курсировать с шести утра до девяти вечера. Время в пути составит 30 минут.
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