В Турции отстроят заново рухнувшие города

Опубликовано: 21:45, 1 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За год в районах пострадавших от февральского землетрясения будет построено до до 320 тыс домов. Всего планируется выстроить до 650 тыс домов.

Власти Турции работают над скорейшим устранением последствий февральских землетрясений, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

Он отметил, что в этом году планируется возведение около 320 тыс жилых домов. Всего на юге и юго-востоке страны планируется строительство до 650 тыс домов.

«Мы стремимся как можно скорее вернуть людям дома, залечить раны»

– сказал вице-президент страны.

Политик также обратил внимание на то, что наиболее трудный период позади.

«Сегодня, мы находимся на втором этапе. Временно разместили до 3 млн сограждан, в том числе в палаточных и модульных городках»

– отметил он.

Напомним, что 6 февраля на юго-восток Турции потрясли 2 землетрясения, магнитуда которых составила 7,7 и 7,6 баллов соответственно.