В Турции отстроят заново рухнувшие города

За год в районах пострадавших от февральского землетрясения будет построено до до 320 тыс домов. Всего планируется выстроить до 650 тыс домов.
Власти Турции работают над скорейшим устранением последствий февральских землетрясений, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
Он отметил, что в этом году планируется возведение около 320 тыс жилых домов. Всего на юге и юго-востоке страны планируется строительство до 650 тыс домов.
«Мы стремимся как можно скорее вернуть людям дома, залечить раны»
– сказал вице-президент страны.
Политик также обратил внимание на то, что наиболее трудный период позади.
«Сегодня, мы находимся на втором этапе. Временно разместили до 3 млн сограждан, в том числе в палаточных и модульных городках»
– отметил он.
Напомним, что 6 февраля на юго-восток Турции потрясли 2 землетрясения, магнитуда которых составила 7,7 и 7,6 баллов соответственно.