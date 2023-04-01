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Израиль может прийти к компромиссу по судебной реформе

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент Израиля сообщил о том, что в стране продолжаются переговоры по вопросу вызвавшей многочисленные споры судебной реформы. Переговоры идут в позитивном ключе, что дает надежду на компромиссное решение.

В Израиле продолжаются переговоры с участием основных политических сил по поводу судебной реформы. Об этом сообщил президент страны Ицхак Герцог, отметив, что переговоры идут в позитивном ключе, что дает надежу на компромисс.

«За последние несколько дней мы с моей командой провели череду встреч с представителями коалиции и оппозиции. Встречи проходили в хорошей атмосфере, мы много говорили о самой процедуре, направленной на достижение соглашений, о механизмах переговоров, о модели поведения и способе принятия решений»

– сказал президент Израиля.

Далее Герцог выразил надежду на то, что путем дискуссии сторон смогут прийти к компромиссному решению и достичь существенных соглашений.

Он также отметил, что внимательно прислушивается ко всем поступающим предложениям.

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