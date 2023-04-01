Израиль может прийти к компромиссу по судебной реформе

В Израиле продолжаются переговоры с участием основных политических сил по поводу судебной реформы. Об этом сообщил президент страны Ицхак Герцог, отметив, что переговоры идут в позитивном ключе, что дает надежу на компромисс.
«За последние несколько дней мы с моей командой провели череду встреч с представителями коалиции и оппозиции. Встречи проходили в хорошей атмосфере, мы много говорили о самой процедуре, направленной на достижение соглашений, о механизмах переговоров, о модели поведения и способе принятия решений»
– сказал президент Израиля.
Далее Герцог выразил надежду на то, что путем дискуссии сторон смогут прийти к компромиссному решению и достичь существенных соглашений.
Он также отметил, что внимательно прислушивается ко всем поступающим предложениям.