Кто возглавит НАТО в 2023 году 

Опубликовано: 16:15, 1 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может сменить уходящего с поста Йенса Столтенберга. Ее главный конкурент министр обороны Великобритании.

Новым генеральным секретарем НАТО может стать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Напомним, что смена главы альянса произойдет в октябре этого года. Глава НАТО – должность не выборная. Генсек будет назначен на основе консенсуса всех стран, входящих в альянс.

Ранее нынешний глава НАТО заявил о том, что не будет добиваться еще одного продления срока.

Издание The Sun отмечает, что срок пребывания на посту главы ЕК фон дер Ляйен закончится в 2024, «однако Лондон наложит вето на ее кандидатуру, указав на ее плохой послужной список во главе Минобороны Германии».

Помимо этого, у фон дер Ляйен есть значимый соперник – глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.