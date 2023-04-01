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Кто возглавит НАТО в 2023 году 

Кто возглавит НАТО в 2023 году 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может сменить уходящего с поста Йенса Столтенберга. Ее главный конкурент министр обороны Великобритании.  

Новым генеральным секретарем НАТО может стать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Напомним, что смена главы альянса произойдет в октябре этого года. Глава НАТО – должность не выборная. Генсек будет назначен на основе консенсуса всех стран, входящих в альянс.  

Ранее нынешний глава НАТО заявил о том, что не будет добиваться еще одного продления срока.

Издание The Sun отмечает, что срок пребывания на посту главы ЕК фон дер Ляйен закончится в 2024, «однако Лондон наложит вето на ее кандидатуру, указав на ее плохой послужной список во главе Минобороны Германии».

Помимо этого, у фон дер Ляйен есть значимый соперник – глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

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