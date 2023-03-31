МИД Турции заявил послу Дании о недопустимости нападения на Коран

Опубликовано: 20:33, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Датского посла вызвали в МИД Турции. Там дипломату заявили о недопустимости акций нападения на Коран и государственный флаг, которые были совершены в Копенгагене.

Посол Дании в Турции сегодня был вызван в МИД этой страны из-за очередной акции, в ходе которой злоумышленники осквернили Коран и турецкий флаг в Копенгагене.

В турецком министерстве решительно осудили преступление, которое было совершено на почве ненависти, повторно, причем с разрешения датских властей.

Сначала священная книга и турецкий флаг были осквернены в Дании 24 марта, снова это было сделано сегодня 31 марта.

В МИД подчеркнул, что такое чудовищное деяние абсолютно неприемлемо, даже якобы по мотивам свободы слова - его нельзя оправдать ничем.

"Посол Дании, вызванный в наше министерство, был проинформирован о том, что мы решительно осуждаем и протестуем против этого гнусного нападения"

— МИД Турции

Анкара призвала руководство Дании привлечь виновников к ответственности и не допускать подобного в будущем.