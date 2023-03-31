МИД Турции заявил послу Дании о недопустимости нападения на Коран

Посол Дании в Турции сегодня был вызван в МИД этой страны из-за очередной акции, в ходе которой злоумышленники осквернили Коран и турецкий флаг в Копенгагене.
В турецком министерстве решительно осудили преступление, которое было совершено на почве ненависти, повторно, причем с разрешения датских властей.
Сначала священная книга и турецкий флаг были осквернены в Дании 24 марта, снова это было сделано сегодня 31 марта.
В МИД подчеркнул, что такое чудовищное деяние абсолютно неприемлемо, даже якобы по мотивам свободы слова - его нельзя оправдать ничем.
"Посол Дании, вызванный в наше министерство, был проинформирован о том, что мы решительно осуждаем и протестуем против этого гнусного нападения"
— МИД Турции
Анкара призвала руководство Дании привлечь виновников к ответственности и не допускать подобного в будущем.