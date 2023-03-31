В России продлены ограничения на зарубежные переводы

Опубликовано: 19:46, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России еще на полгода, до 30 сентября, продлены ограничения на перевод средств за рубеж, в большей степени они затронут нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств.

Центральный Банк России еще на полгода, до 30 сентября продлил ограничения на перевод средств за рубеж, - сообщает регулятор.

Они распространяются на граждан России и физических лиц - резидентов из дружественных стран, которые по-прежнему в течение месяца смогут перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн в американской валюте или в эквиваленте в другой иностранной валюте, передает РИА Новости.

Сохраняются и условия переводов через системы денежных переводов - не более $10 тыс в месяц, при этом физические лица - нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы: это касается и представителей недружественных стран.

А вот запрет на перевод средств за рубеж для физических лиц - нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств сохраняется.

Ограничения по выводу денег за рубеж продлеваются не впервые, они периодически пролонгируются на шесть месяцев. Также зачастую пересматриваются пороги на переводы средств за рубеж для физических лиц.