Опубликовано: 16:41, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россельхознадзор призвал Армению временно прекратить свою молочную продукцию в Россию из выявления многочисленных нарушений. Ограничения по поставкам вступят в силу с 5 апреля

Армения приостановит поставки молочных товаров в Россию с 5 апреля из-за многочисленных нарушений, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство по итогам проверок, которые проводились с 20 по 24 марта, потребовало от ветеринарной службы Армении временно прекратить экспортировать товары со всех предприятий.

Проверки показали, что армянская ветеринарная служба не может гарантировать безопасность продукции для потребителей из России. При этом добавили, что будут обсуждать возможность восстановления поставок, но после устранения нарушений.