Столтенберг: Финляндия в ближайшие дни станет членом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что в ближайшие дни Финляндия войдет в НАТО.
«Финляндия официально присоединится к нашему альянсу в ближайшие дни»
– сказал он.
Далее Столтенберг выразил уверенность в том, что данный шаг приведет к укреплению позиций как самой Финляндии, так и НАТО в целом. В этой связи он обратил внимание на том, что Финляндия обладает мощными вооруженными силами, а также отличается сильными демократическими институтами.
Также глава Североатлантического альянса акцентировал внимание на том, что с нетерпением ждет присоединения Швеции к семье НАТО.
Напомним, что страны подали заявки на вхождение в НАТО в мае 2022 года. Однако тогда процесс вступления заблокировала Турция. Анкара требовала от Финляндии и Швеции выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в Турции в 2016 году.
Для урегулирования разногласий перед саммитом НАТО сторонами был согласован и подписан меморандум, включающий шаги, которые, по мнению турецкого руководства, должны сделать Швеция и Финляндия для вхождения в альянс.