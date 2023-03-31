Столтенберг: Финляндия в ближайшие дни станет членом НАТО

Опубликовано: 15:25, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Генсек НАТО заявил о том, что Финляндия станет членом Североатлантического альянса в ближайшие дни. Вхождение страны в НАТО сделает сильнее как саму Финляндию, так и альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что в ближайшие дни Финляндия войдет в НАТО.

«Финляндия официально присоединится к нашему альянсу в ближайшие дни»

– сказал он.

Далее Столтенберг выразил уверенность в том, что данный шаг приведет к укреплению позиций как самой Финляндии, так и НАТО в целом. В этой связи он обратил внимание на том, что Финляндия обладает мощными вооруженными силами, а также отличается сильными демократическими институтами.

Также глава Североатлантического альянса акцентировал внимание на том, что с нетерпением ждет присоединения Швеции к семье НАТО.

Напомним, что страны подали заявки на вхождение в НАТО в мае 2022 года. Однако тогда процесс вступления заблокировала Турция. Анкара требовала от Финляндии и Швеции выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в Турции в 2016 году.

Для урегулирования разногласий перед саммитом НАТО сторонами был согласован и подписан меморандум, включающий шаги, которые, по мнению турецкого руководства, должны сделать Швеция и Финляндия для вхождения в альянс.