Лидеров оппозиции Израиля призывают не поддаваться «на уловку Нетаньяху»

Опубликовано: 12:12, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несогласные с проведением судебной реформы в Израиле проводят акции с призывами к лидерам оппозиции не поддаваться на «уловки главы правительства Биньямина Нетаньяху». Ранее премьер заявлял о том, что приостанавливает правовую реформу.

Десятки резервистов в Израиле начали демонстрацию против судебной реформы перед домом лидера оппозиционного политического блока «Государственный лагерь», депутата Кнессета Бени Ганца.

Они требуют, чтобы Ганц «не поддавался уловкам главы правительства Биньямина Нетаньяху на переговорах». Также оппозиционера призывают «отказаться от компромиссов по вопросам сохранения демократии».

Напомним, что Ганц заявлял, что оппозиция готова к переговорам сразу после приостановки проведения судебной реформы. Кроме того, оппозиционер многократно акцентировал внимание на том, что его сторонники борются не против правительства или лично Нетаньяху, а стремятся не допустить «демонтажа демократии».

Одновременно десятки протестующих также начали акцию несогласия с проведением судебной реформ перед домом министра сельского хозяйства Ави Дихтера в Ашкелоне.