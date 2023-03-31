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ОДКБ оценила ситуацию на границе Армении и Азербайджана

ОДКБ оценила ситуацию на границе Армении и Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ОДКБ прокомментировали текущую ситуацию на границе Армении с Азербайджаном. В организации отметили, что она в любой момент может выйти из под контроля

В штабе ОДКБ состоялось расширенное совещание руководящего состава, по итогам которого была дана оценка текущей обстановки на границе Армении и Азербайджана.

В организации отметили, что сложившаяся ситуация в любой момент может привести к серьезной дестабилизации.

При этом в ОДКБ напомнили, что напряженность на Южном Кавказе обусловлена противоречиями, которые долгие годы существуют между Ереваном и Баку.

Накануне в Баку сообщили о взятии под контроль высоты и дороги в Лачинском районе.

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