Опубликовано: 10:29, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сахиба Гафарова на заседании высокого уровня Генассамблеи ООН рассказала об экологическом терроризме во время оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении.

Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, тема которого была "Нулевые отходы как трансформационное решение в достижении Целей устойчивого развития".

В своем выступлении она рассказала о том, что Армения во время оккупации Карабаха проводила экологический террор. Гафарова подчеркнула, что в течение 30 лет Ереван проводил политику уничтожения азербайджанских заповедников и лесов.

Спикер отметила, что на территории Карабаха незаконно эксплуатировались природные ресурсы. Кроме того, по словам Гафаровой, Ереван вел активную работу по загрязнению трансграничных рек, которые текли из Армении в сторону Азербайджана.

Она в своей речи напомнила, что государства несут юридическое и моральное право оберегать природу и окружающий мир ради будущего и нынешнего поколений. При этом спикер добавила, что эти обязательства соблюдают не все страны.