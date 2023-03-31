Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, тема которого была "Нулевые отходы как трансформационное решение в достижении Целей устойчивого развития".
В своем выступлении она рассказала о том, что Армения во время оккупации Карабаха проводила экологический террор. Гафарова подчеркнула, что в течение 30 лет Ереван проводил политику уничтожения азербайджанских заповедников и лесов.
Спикер отметила, что на территории Карабаха незаконно эксплуатировались природные ресурсы. Кроме того, по словам Гафаровой, Ереван вел активную работу по загрязнению трансграничных рек, которые текли из Армении в сторону Азербайджана.
Она в своей речи напомнила, что государства несут юридическое и моральное право оберегать природу и окружающий мир ради будущего и нынешнего поколений. При этом спикер добавила, что эти обязательства соблюдают не все страны.