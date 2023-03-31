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Турция признала неготовность Европы к газовому кризису 

Турция признала неготовность Европы к газовому кризису 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Турции констатировали, что Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису. Недостаточная мощность и количество терминалов при высоком спросе привели к аномальному росту цен.

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил о том, что Европа проявила неготовность к газовому кризису. По его словам, источники поставок сжиженного природного газа (СПГ) оказались далеки от удовлетворения настолько возросшего спроса. 


«Цены на СПГ аномально выросли из-за таких проблем, как недостаточная мощность и количество терминалов, а также из-за того, что страны-источники неожиданно оказались далеки от удовлетворения такого растущего спроса»

– сказал глава энергетического ведомства Турции. 


Напомним, что ЕС намерен создать механизм, позволяющий странам союза блокировать поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России без необходимости введения дополнительных санкций. 
Ранее сообщалось, что в начале марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала страны-участницы ЕС отказаться от закупок российского сжиженного газа. 
 

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