Турция признала неготовность Европы к газовому кризису 

Опубликовано: 10:19, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции констатировали, что Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису. Недостаточная мощность и количество терминалов при высоком спросе привели к аномальному росту цен.

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил о том, что Европа проявила неготовность к газовому кризису. По его словам, источники поставок сжиженного природного газа (СПГ) оказались далеки от удовлетворения настолько возросшего спроса.



«Цены на СПГ аномально выросли из-за таких проблем, как недостаточная мощность и количество терминалов, а также из-за того, что страны-источники неожиданно оказались далеки от удовлетворения такого растущего спроса»

– сказал глава энергетического ведомства Турции.



Напомним, что ЕС намерен создать механизм, позволяющий странам союза блокировать поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России без необходимости введения дополнительных санкций.

Ранее сообщалось, что в начале марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала страны-участницы ЕС отказаться от закупок российского сжиженного газа.

