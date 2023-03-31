Турция признала неготовность Европы к газовому кризису 

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил о том, что Европа проявила неготовность к газовому кризису. По его словам, источники поставок сжиженного природного газа (СПГ) оказались далеки от удовлетворения настолько возросшего спроса.
«Цены на СПГ аномально выросли из-за таких проблем, как недостаточная мощность и количество терминалов, а также из-за того, что страны-источники неожиданно оказались далеки от удовлетворения такого растущего спроса»
– сказал глава энергетического ведомства Турции.
Напомним, что ЕС намерен создать механизм, позволяющий странам союза блокировать поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России без необходимости введения дополнительных санкций.
Ранее сообщалось, что в начале марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала страны-участницы ЕС отказаться от закупок российского сжиженного газа.