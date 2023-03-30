В Турции представили окончательный список кандидатов в президенты

Опубликовано: 18:45, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции опубликовали итоговый список политиков, которые будут вести борьбу за пост президента на ближайших выборах. В него вошли четыре кандидата.

В Турции опубликовали итоговый список политиков, которые будут вести борьбу за президентский пост на ближайших выборах. Его представил в четверг Высший избирательный совет (ВИС).

К выборам допустили четырех кандидатов - Мухаррема Индже, Кемаля Кылычдароглу, Синана Огана и Реджепа Тайипа Эрдоган.

Напомним, через полтора месяца жителям Турции предстоит выбрать нового президента и новый парламент. Изначально выборы должны пройти в июне, однако в итоге их перенесли на 14 мая.

Ранее сегодня стало известно, что турецкая оппозиция не сумела выбрать единого кандидата для участия в выборах.