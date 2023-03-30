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В общественных местах и на дорогах Северной Осетии усилили меры безопасности

В общественных местах и на дорогах Северной Осетии усилили меры безопасности
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МВД Северной Осетии усилило меры безопасности в общественных местах, на дорогах и на КПП. Такое решение было принято после совершенной утром 30 марта атаки на пост ДПС.

В Северной Осетии приняли решение усилить меры безопасности после совершенной сегодняшним утром атаки на пост ДПС, сказано в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

В частности, на КПП, которые находятся на границах с другими регионами, разместили дополнительные наряды полиции и сотрудников Росгвардии, а на дорогах увеличили количество полицейских постов.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что правоохранители принимают все необходимые меры для усиления безопасности на инфраструктурных объектах, в местах скопления людей, а также в образовательных учреждениях.

В четверг утром пост ДПС в Ингушетии и Северной Осетии подвергся обстрелу со стороны неизвестных лиц, ранения получили два полицейских.

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