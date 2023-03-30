Опубликовано: 15:35, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сергей Лавров совершит на следующей неделе официальный визит в Турцию, где обсудит двустороннее сотрудничество, украинский кризис и ситуацию на Южном Кавказе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала официальный приезд главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Турцию.

Она отметила, что визит министра иностранных дел России в Турецкую Республику состоится 6-7 апреля. По ее словам, будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений, представляющих взаимный интерес.

Также Захарова добавила, что Лавров в Турции обсудит с турецкими коллегами зерновую сделку, ситуацию вокруг Украины, сирийскую проблему и вопрос, связанный с урегулированием отношений между Азербайджаном и Арменией.