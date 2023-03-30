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Байрамов напомнил о продолжающейся агрессивной риторике Еревана

Байрамов напомнил о продолжающейся агрессивной риторике Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Джейхун Байрамов на встрече с Ицхаком Герцогом сообщил о продолжении агрессивной риторики со стороны Армении. Также он рассказал о восстановлении Карабаха после оккупации.

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом рассказал о нарастании агрессивной риторики из Еревана.

Он поведал о различных провокациях со стороны Армении, имитации переговорных процессов и отходом от обязательств, неполном выводе своих военных из Азербайджана и минной угрозе, которая продолжается в настоящее время.

Министр в очередной раз подчеркнул решимость Баку в установлении мира и безопасности на Южном Кавказе, а также реинтеграции карабахских армян.

Помимо этого, Байрамов сообщил о ситуации в регионе на сегодняшний день, проекте по возрождению Карабаха после оккупации и работе, которую в эти дни проводит Азербайджан.

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