Турецкая оппозиция не смогла объединиться против Эрдогана

Опубликовано: 12:12, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкая оппозиция не смогла договориться о едином кандидате на предстоящих в стране президентских выборах - лидер партии Memleket Мухаррем Индже отказался снимать свою кандидатуру в пользу Кемаля Кылычдароглу, пишут турецкие СМИ.

Несмотря на длительные консультации, оппозиция Турции не смогла договориться о едином кандидате на предстоящих в стране президентских выборах: лидер партии Memleket Мухаррем Индже отказался снимать свою кандидатуру в пользу Кемаля Кылычдароглу от оппозиционного "Народного альянса", пишет турецкая газета Hürriyet.

В минувший понедельник, 27 марта, закончился срок сбора подписей для желающих стать кандидатами в президенты, выдвинутых непарламентскими партиями. Собрать необходимые 100 тысяч голосов удалось лишь двум кандидатам - Индже и кандидату от блока Ata Синану Огану. Несмотря на то, что многие оппозиционные активисты призвали Индже снять свою кандидатуру с выборов в пользу Кылычдароглу, он решительно отказался от такого шага, заявив в интервью газете Hurriyet, что не только недоволен нынешней властью, но и оппозиционным блоком, и намерен заниматься политикой.

"Встреча продолжалась час. Фактически, это была критическая встреча на пути к выборам... Индже объявил, что не снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Это показало, что оба лидера сохранили свои позиции", - пишет издание.

Сейчас к участию в президентских выборах допущены четыре кандидата: Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, действующие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и Синан Оган. Оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" – выступает единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита.

Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Индже участвовал в выборах 2018 года в качестве кандидата от оппозиционной Народно-Республиканской партии (НРП) и получил более 30% голосов, но позже отделился от НРП и создал свою партию Memleket.