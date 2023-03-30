АЗС "заклеймят" за недолив бензина в Армении

Опубликовано: 11:17, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правительство Армении придумало оригинальный способ борьбы с недоливом топлива на АЗС. Уличенные в этом нарушении заправки планируется помечать специальным знаком.

Автозаправки, уличенные в недоливе топлива, отметят особым знаком в Армении: он поможет автомобилистам понимать, насколько добросовестно работают на конкретной заправке. Соответствующее постановление приняло сегодня правительство Армении.

Определен и внешний вид таблички: это будет красный прямоугольник, внутри него - белый прямоугольник, надпись на котором будет гласить: "Мы оштрафованы за недозаправку".

Информация о проверках

Все АЗС, причем не только ранее оштрафованные за недолив, но и те, кто каждый раз наливает полный бак, обязаны будут размещать в общем доступе QR-коды, по которым можно будет получить информацию о результатах прежних проверок. Форму кода и прочие детали, связанные с его установкой, определит правительство.

Мерное ведро

Судьба еще одного творческого предложения по борьбе с недоливом пока не известна - речь идет о ведре с делениями, которое, считают в правительстве, должно появиться на каждой заправке. По требованию водителей работники заправки должны будут наливать бензин сначала в него, чтобы проверить объем, а потом уже в бак.