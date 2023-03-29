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Власти Финляндии допускают вступление в НАТО в ближайшее время

Власти Финляндии допускают вступление в НАТО в ближайшее время
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент Финляндии полагает, что Турция может одобрить ее заявку в НАТО в ближайшие несколько дней. Сразу после этого, полагает Саули Ниинисте, страна может официально получить статус члена альянса.

Заявка Финляндии на вступление в НАТО может быть ратифицирована Турцией до конца недели, такое мнение выразил президент страны.

Саули Ниинисте уверен в настрое Анкары на оперативное решение этого вопроса.

По его словам, Финляндия сможет стать членом альянса сразу после одобрения ее заявки Турцией.

Когда турецкий парламент обсудит заявку Финляндии?

По словам замглавы фракции правящей партии (ПСР) Йылмаза Тунча, законодательный орган будет рассматривать законопроект об утверждении Протокола о присоединении скандинавской страны к НАТО уже завтра, передает Anadolu.

Документ уже был одобрен профильным комитетом парламента - это произошло 23 марта.

Напомним, Хельсинки подал заявку на вступление в альянс 18 мая 2-2022 года. За прошедшие 10 месяцев ее ратифицировали 29 из 30 стран НАТО. Последней соответствующий протокол должна ратифицировать Анкара.

Турция решила дать &quot;добро&quot; на вступление Финляндии в НАТО

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