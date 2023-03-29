Чайные плантации Мацесты стали государственными

Опубликовано: 16:30, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Чайные плантации сочинской Мацесте перешли из собственности администрации города-курорта в собственность государства – такое решение принял Арбитражный суд Краснодарского края. Это может сказаться на конечной стоимости продукта.

Арбитражный суд Краснодарского края признал законным изъятие более 500 га чайных плантаций у администрации Сочи в собственность РФ, сообщил адвокат Михаил Школьник, который представляет интересы АО "Мацестинский чай".

В 1993 году чаесовхоз в сочинской Мацесте был реорганизован в акционерное общество. Росимущество предоставило ему земельные участки в аренду на 49 лет, а затем в 2009 году передало их в муниципальную собственность Сочи.

Однако Хостинский суд принял решение об изъятии 538 га сельскохозяйственных земель АО "Мацестинский чай" в пользу РФ, и Краснодарский краевой суд оставил его в силе. Сегодня это решение суда вступило в силу и, скорее всего, записи в государственном реестре о принадлежности участков ответчикам, будут аннулированы, - пояснил Школьник, передает "Интерфакс".

В то же время гендиректор АО "Мацестинский чай" Виктор Панкеев намерен обжаловать решение арбитражного суда в суде кассационной инстанции, а при необходимости ответчики дойдут и вплоть до Верховного суда.

Чай выращивается на 176 из 538 га. Остальные земельные участки заняты выращиванием фруктов - хурмы, фейхоа, алычи, сливы, а также орешника. Сейчас предприятие добивается, чтобы чай вошел в список импортозамещающих продуктов. Тогда аренда земли не потребует торгов, - рассказал Панкеев.

Руководство предприятия опасается, что после перехода земли в собственность РФ увеличится стоимость аренды, а соответственно, увеличится стоимость чая, что скажется на его конкурентоспособности. А поскольку аналогичная ситуация складывается и у других предприятий края - "Хоста чай", "Дагомыс чай", "Солох-аульский чай", "Шапсугский чай", "Хостинский чай" и "Адлерский чай", это может стать весьма ощутимым для потребителей.