Глава МИД Ирана летит в Москву

Опубликовано: 19:18, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД Ирана направляется в Москву. Здесь он проведет переговоры с министром иностранных дел РФ. Стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, а также наращивание торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян направился в Москву. В рамках официального визита он планирует провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ключевой темой встречи станет развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Кроме того, стороны обсудят деятельность совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Также главы иранского и российского внешнеполитических ведомств «сверят часы» по вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, речь пойдет о ситуации в ближневосточном регионе, а также о реализации двусторонних договоренностей, которые были заключены в результате работы совместной межправкомиссии по торгово-экономическому взаимодействию.