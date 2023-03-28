Лачин будет заселен до конца года

Опубликовано: 14:20, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Азербайджана планируют уже до конца текущего 2023 года заселить освобожденный от армянской оккупации город Лачин, в котором ведется интенсивное строительство.

Лачин будет заселен уже до конца текущего 2023 года – в городе активно строятся около 500 частных домов, а также восстанавливаются дома, разрушенные армянами. Ведется реконструкция или капитальный ремонт восьми жилых многоэтажек, строится более 30 общественных зданий, и это – лишь первый этап масштабного строительства, рассказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая новоназначенного представителя президента в Лачинском районе Масима Мамедова.

"Начат процесс восстановления дороги Кельбаджар-Лачин. Дорога эта крайне трудная и опасная, и пользоваться нынешней дорогой практически невозможно. Мы строим ее заново, будет построено много тоннелей. Также мы открываем дорогу из Гейгельского района в Восточный Зангезур", - отметил азербайджанский лидер.

Как только закончилась война, были начаты работы по восстановлению Лачинского района, сам город начал восстанавливаться после 26 августа прошлого года. На первом этапе в городе сейчас возводятся около пятисот частных домов, также восстанавливаются разрушенные армянами многоэтажные жилые дома, строится более 30 общественных зданий, поведал Ильхам Алиев.

"Все эти работы планируется завершить до конца этого года, и это будет только первый этап. Количество этих домов говорит о том, что к концу нынешнего года в Лачине будут жить тысячи людей, и в этом году лачинцы вернутся в родной край", - сказал глава государства.

Начат процесс восстановления дороги Кельбаджар-Лачин. Также открывается дорога из Гейгельского района в Восточный Зангезур, ускоренными темпами ведется строительство дороги Губадлы-Лачин. За полтора года была построена новая дорога в обход Лачина, она была готова к эксплуатации в начале августа прошлого года. Уже более двух лет, как ведутся работы по восстановлению Лачинского района, многие из них сделаны. Также в Лачинском районе строится международный аэропорт, он создается на горных территориях и будет введен в эксплуатацию в конце следующего или в начале 2025 года, - отметил глава государства.

Также в Лачине по линии Фонда Гейдара Алиева будет возведена мечеть.

"Я лично заложил ее фундамент, будучи в Лачине, и наш религиозный храм будет построен в ближайшее время в очень красивом месте", - добавил Ильхам Алиев.