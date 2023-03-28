Ташкент принимает выставку UzFood-2023

Опубликовано: 13:47, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Узбекистана сегодня открылась Международная выставка "Продукты питания, ингредиенты и технологии производства - UzFood-2023", свою продукцию на которой представляют более 280 компаний из 26 стран.

В Ташкенте в "Узэкспоцентре" сегодня открылась Международная выставка "Продукты питания, ингредиенты и технологии производства - UzFood-2023", в которой принимают участие представители 26 стран – в полтора раза больше, чем годом ранее.

Россию на едином стенде представляют Омская, Калининградская, Пензенская области, Алтайский край, Башкортостан. Здесь огромное разнообразие не только продуктов питания, среди которых кондитерские и мясные изделия, хлопья, крупы, макароны, муку, натуральный мед и многое другое, но и широкий ассортимент оборудования для сыроделия, клининговое, упаковочное, хлебопекарное и другое, передает Sputnik Узбекистан.

В этом году на выставке свою продукцию представляют свыше 280 компаний из Австрии, Азербайджана, Афганистана, Беларуси, Болгарии, Германии, Индии, Индонезии, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Южной Кореи, ОАЭ, Турции и других стран, и, конечно же, из Узбекистана.

По количеству участников UzFood-2023 не только превзошла показатели прошлого года – ее площади также выросли более чем на 60%. Постоянные участники составляют 60%, 40% ее участников в стране впервые.

Выставка продлится до 30 марта.