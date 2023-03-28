Иран готов отказаться возрождать ядерную сделку

Опубликовано: 10:00, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал МИД России

Прекратить переговоры о восстановлении соглашения по иранской ядерной программе готов Иран - соответствующий законопроект внесен в парламент страны. Глава МИД ИРИ предупредил, что это означает возможный отказ Ирана от дальнейшего диалога.

Иран может выйти из переговоров по восстановлению сделки по его ядерной программе - законопроект с таким содержанием внесен в парламент страны, рассказал глава МИД Исламской Республики.

"В парламенте находится законопроект о прекращении переговоров по ядерной сделке, поэтому дверь для диалога может закрыться"

— Хосейн Амир Абдоллахиян

В то же время, обратил внимание дипломат, иранские власти по-прежнему готовы продолжать вести сотрудничество с МАГАТЭ. Абдоллахиян напомнил, что на сегодняшний день оно реализуется согласно договоренностям, которые были достигнуты гендиректором организации Рафаэлем Гросси и Тегераном в начале марта.

Переговоры Ирана с МАГАТЭ

Консультации понадобились после того, как на иранских ядерных объектах были найдены следы обогащенного до 84%, то есть до уровня, близкого к оружейному, урана. По итогам визита Гросси в Иран была достигнута договоренность о том, что агентству будет дан доступ к трем ядерным объектам, на которых его специалисты смогут проводить мониторинг.