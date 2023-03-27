Опубликовано: 13:42, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

Ираклий Гарибашвили назвал вручение премии за продвижение демократии Михаилу Саакашвили издевательством над грузинским народом, сравнив экс-президента с террористом Андресом Брейвиком.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили прокомментировал награждение бывшего руководителя республики Михаила Саакашвили премией имени политического деятеля Норвегии Сьюра Линдебрекке.

По словам главы правительства, присуждение данной награды Саакашвили является оскорблением народа Грузии, добавив, что премия для "создателя авторитарного правителя и основателя убивающей системы" считается издевательством над страной.

При этом он считает, что вручение награды экс-главе государства ничего не значит. Далее Гарибашвили сравнил Михаила Саакашвили с норвежским террористом Андерсом Брейвиком. По его мнению, премия бывшему президенту равносильно тому, если бы Брейвик стал лауреатом премии от какой-либо страны.

В заключение премьер добавил, что из-за политики Саакашвили погибли сотни молодых грузин, назвав годы его президентства "убийственным режимом".