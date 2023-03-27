Премьер-министр Израиля готов приостановить ход судебной реформы. Ранее о необходимости приостановки реформы заявили президент страны и министр обороны
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов приостановить продвижение судебной реформы. Об этом глава правительства сообщил лидеру действующей правительственной парламентской коалиции.
Ранее Глава Минфина Израиля и лидер входящей в правительственную коалицию партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич заявил о том, что также согласен приостановить реализацию судебной реформы.
В то же время глава министерства национальной безопасности и лидер партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир пригрозил развалом коалиции в случае, если реформа будет поставлена на паузу.
Напомним, что президент Израиля Ицхак Герцог также призвал приостановить введение реформы.