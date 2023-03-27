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Нетаньяху прислушался к Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© Фото: https://www.netanyahu.org.il/
Премьер-министр Израиля готов приостановить ход судебной реформы. Ранее о необходимости приостановки реформы заявили президент страны и министр обороны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов приостановить продвижение судебной реформы. Об этом глава правительства сообщил лидеру действующей правительственной парламентской коалиции.

Ранее Глава Минфина Израиля и лидер входящей в правительственную коалицию партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич заявил о том, что также согласен приостановить реализацию судебной реформы.

В то же время глава министерства национальной безопасности и лидер партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир пригрозил развалом коалиции в случае, если реформа будет поставлена на паузу.

Напомним, что президент Израиля Ицхак Герцог также призвал приостановить введение реформы.

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