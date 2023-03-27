Опубликовано: 10:10, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджанская сторона вновь предложила представителям карабахским армян провести встречу в Баку, чтобы обсудить вопросы реинтеграции и реализацию проектов в Карабахе. Ранее переговоры с армянской общественностью района прошли в Ходжалы.

Представителям армян в Карабахе предложили провести переговоры в Баку, планируется обсудить реинтеграцию карабахских армян и реализацию инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба администрации президента Азербайджана.

Ранее встреча между армянской общественностью Карабахского региона и ответственным за контакты с армянскими жителями Рамином Мамедовым состоялась 1 марта в штаб-квартире российских миротворцев в азербайджанском городе Ходжалы. Кроме того, 13 марта Баку предлагал армянам Карабаха провести еще одну встречу.

Помимо Мамедова, в мартовских переговорах участвовал и глава группы мониторинга по вопросам незаконной эксплуатации природных ресурсов Масим Мамедов. На них обсуждались вопросы, связанные с процессом реинтеграции карабахских армян в Азербайджан.