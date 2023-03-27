Генсек ООН и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку

Опубликовано: 8:29, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава ООН и министр иностранных дел обсудили ход реализации зерновой сделки. Также обсуждалось инициатива «Ноль отходов».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщила пресс-служба МИД Турции, стороны обсудили процесс реализации Стамбульского соглашения по безопасной транспортировки агропродукции по Черноморскому зерновому коридору.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по поводу инициативы «Ноль отходов», направленной на сокращение объема мусора, который попадает на свалки и мусоросжигательные заводы. Инициатива осуществляется в ООН при лидерстве Турции.