РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Байрамов и Чавушоглу обсудили обстановку в регионе

Байрамов и Чавушоглу обсудили обстановку в регионе
Состоялись телефонные переговоры Джейхуна Байрамова и Мевлюта Чавушоглу. В ходе беседы главы МИД Азербайджана и Турции обсудили вопросы сотрудничества и обстановку в регионе.

Главы МИД Азербайджана и Турции провели 26 марта телефонный разговор. Об этом сказано в распространенном сегодня сообщении турецкого МИД.

Центральной темой беседы Джейхуна Байрамова и Мевлюта Чавушоглу стала ситуация в регионе.

Помимо этого, главы ведомств поговорили о двустороннем и многостороннем сотрудничестве между Баку и Анкарой.

На прошлой неделе в Анкаре состоялась встреча лидеров Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджеп Тайип Эрдогана. В ходе переговоры обсуждались взаимодействие двух стран в энергетике, торговле, оборонпроме и ряд других вопросов.

Алиев и Эрдоган обсудили региональные вызовы

Алиев и Эрдоган обсудили региональные вызовы

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
450 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version