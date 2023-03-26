Байрамов и Чавушоглу обсудили обстановку в регионе

Опубликовано: 18:40, 26 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Состоялись телефонные переговоры Джейхуна Байрамова и Мевлюта Чавушоглу. В ходе беседы главы МИД Азербайджана и Турции обсудили вопросы сотрудничества и обстановку в регионе.

Главы МИД Азербайджана и Турции провели 26 марта телефонный разговор. Об этом сказано в распространенном сегодня сообщении турецкого МИД.

Центральной темой беседы Джейхуна Байрамова и Мевлюта Чавушоглу стала ситуация в регионе.

Помимо этого, главы ведомств поговорили о двустороннем и многостороннем сотрудничестве между Баку и Анкарой.

На прошлой неделе в Анкаре состоялась встреча лидеров Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджеп Тайип Эрдогана. В ходе переговоры обсуждались взаимодействие двух стран в энергетике, торговле, оборонпроме и ряд других вопросов.