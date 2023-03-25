Индже во второй раз будет соперничать с Эрдоганом на выборах

Опубликовано: 21:13, 25 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кандидатура Мухаррема Индже будет зарегистрирована для участия в выборах. Он сумел набрать необходимые 100 тыс подписей избирателей. Индже уже участвовал в президентских выборах в 2018 году.

Глава турецкой Партии отчизны Мухаррем Индже досрочно набрал 100 тыс подписей, которые нужны для того, чтобы его кандидатура была зарегистрирована на президентских выборах.

Он выразил благодарность стране и народу за поддержку и призвал продолжать ставить подписи за его кандидатуру. На своей странице в соцсети в Twitter он написал, что подписи можно ставить до 27 марта, 20.00.

На прошлых выборах президента Индже также боролся за пост, тогда он набрал 30% голосов.

Отметим, что турецкая оппозиция выдвинула кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу и не поддерживает выдвижение Индже, так как его кандидатура может оттянуть на себя часть голосов, необходимых основному сопернику Эрдогана.

Выборы состоятся 14 мая, победу одержит кандидат, набравший свыше 50% голосов, иначе будет проведен второй тур.