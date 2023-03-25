Индже во второй раз будет соперничать с Эрдоганом на выборах

Глава турецкой Партии отчизны Мухаррем Индже досрочно набрал 100 тыс подписей, которые нужны для того, чтобы его кандидатура была зарегистрирована на президентских выборах.
Он выразил благодарность стране и народу за поддержку и призвал продолжать ставить подписи за его кандидатуру. На своей странице в соцсети в Twitter он написал, что подписи можно ставить до 27 марта, 20.00.
На прошлых выборах президента Индже также боролся за пост, тогда он набрал 30% голосов.
Отметим, что турецкая оппозиция выдвинула кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу и не поддерживает выдвижение Индже, так как его кандидатура может оттянуть на себя часть голосов, необходимых основному сопернику Эрдогана.
Выборы состоятся 14 мая, победу одержит кандидат, набравший свыше 50% голосов, иначе будет проведен второй тур.