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Новая партия появилась в России

Новая партия появилась в России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В России стало на политическую партию больше. Партия «За семью!» будет продвигать традиционные духовно-нравственные ценности. Ее основал глава православного движения Андрей Кормухин.

В России учреждена новая политическая партия, партия традиционалистов.

Партия "За семью!" провела сегодня первый съезд. Она создана на основе православного общественного движения "Сорок сороков". Ее создателем является основатель данного движения Андрей Кормухин.

Партия приняла устав и программу, впереди - регистрация. Также, по словам Кормухина, новая партия намерена участвовать в выборах 10 сентября 2023 года, если к тому времени получится завершить регистрацию.

Россия будет укреплять традиционные ценности

Россия будет укреплять традиционные ценности

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