Китай назвал условие развития отношений с США

Опубликовано: 16:34, 25 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для того, чтобы отношения Пекина и Вашингтона развивались, необходимо движение американской стороны навстречу. Китай выступает за мирное и взаимовыгодное сотрудничество.

В китайском МИД назвали условие для развития отношений с США, речь идет о встречном движении.

Отношения Китая и США могут развиваться в положительном ключе только в том случае, если американская сторона будет совершать движение навстречу, отметил министр иностранных дел КНД Цинь Ган в субботу на встрече с представителями торгово-промышленных кругов США. Встреча проходит сегодня в Пекине.

По мнению министра, отношения Пекина и Вашингтона имеют колоссальное значение. Он назвал их "самыми важными в мире двусторонними отношениями", и отметил, что они оказывают влияние на международное сообщество. От сотрудничество Китая и США мир получает пользу, а если отношения не складываются - мир страдает.

Глава МИД КНР подтвердил приверженность Пекина развитию здоровых, стабильных и конструктивных отношений с Вашингтоном. Китай всегда "выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество" двух сторон.