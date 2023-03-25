Китай назвал условие развития отношений с США

В китайском МИД назвали условие для развития отношений с США, речь идет о встречном движении.
Отношения Китая и США могут развиваться в положительном ключе только в том случае, если американская сторона будет совершать движение навстречу, отметил министр иностранных дел КНД Цинь Ган в субботу на встрече с представителями торгово-промышленных кругов США. Встреча проходит сегодня в Пекине.
По мнению министра, отношения Пекина и Вашингтона имеют колоссальное значение. Он назвал их "самыми важными в мире двусторонними отношениями", и отметил, что они оказывают влияние на международное сообщество. От сотрудничество Китая и США мир получает пользу, а если отношения не складываются - мир страдает.
Глава МИД КНР подтвердил приверженность Пекина развитию здоровых, стабильных и конструктивных отношений с Вашингтоном. Китай всегда "выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество" двух сторон.