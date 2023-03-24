"Леруа Мерлен" откроет в России новые магазины

Опубликовано: 23:54, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После передачи российскому менеджменту сеть французских магазинов строительных товаров "Леруа Мерлен" не только не собирается уходить из страны, но и планирует открытие в российских регионах новых магазинов, рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Вопреки ожиданиям французская торговая сеть строительных магазинов "Леруа Мерлен" (Leroy Merlin) не только не уйдет из страны, но планирует открывать новые магазины, сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Сеть не только продолжит работать и сохранит весь персонал, но и планирует открывать новые магазины, поскольку российское представительство фирмы обладает эффективным менеджментом и у компании хорошие показатели, рассказал Евтухов, передает ТАСС.

Владелец компании французская группа Adeo принял цивилизованное и разумное решение передать активы в России локальному менеджменту, это изменение не повлияет на текущую деятельность компании, взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов, работу сотрудников - все рабочие места будут сохранены.

Компания продолжит работу в обычном режиме, заверили в ее руководстве.