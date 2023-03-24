Армянские военные и диверсанты снова обстреляли азербайджанские подразделения

Опубликовано: 20:43, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские подразделения в Карабахе и на границе с Арменией сегодня подверглись многочисленным обстрелам со стороны армянских военных и членов НВФ. В ответ они приняли адекватные шаги.

Армянские военные и НВФ сегодня вечером совершили многократные обстрелы позиций армии Азербайджана, причем расположенные как на условной границе между АР и РА, так и и в Карабахском экономическом районе.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, подразделения армянских вооруженных сил обстреляли из оружия различного калибра позиции ВС Азербайджана. Обстрелы велись с позиций в разных направлениях условной границы.

Помимо этого, армянские диверсанты на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, обстреляли позиции армии Азербайджана в Ходжавендском районе.

В министерстве также заявили об адекватных ответных мерах, которые были приняты азербайджанскими военными.

Вторая дорога в обход Лачинского коридора

Ранее сегодня стало известно, что армянская сторона прокладывает вторую дорогу, которая должна стать обходным путем для Лачинского коридора. Она располагается к северу от первой и проходит от Ханкенди к Туршсу через Кесалар и Мирзяляр.

Строительство ведется масштабно - используется инженерная, а также специальная техника.

Первая объездная дорога, пролегающая через Халфали, продолжает использоваться армянскими диверсантами для перевозки военных грузов. Буквально сегодня по ней проехали несколько грузовых машин.

Фейки Минобороны Армении

Напомним, в последние несколько дней Минобороны Азербайджана также было вынуждено опровергать дезинформационные сообщения, которые распространял Ереван. Одно из них касалось заблудившегося на автомобиле и якобы взятого в плен армянского военного. Второй фейк был посвящен якобы получившему смертельное ранение военнослужащему ВС Армении.