Армянские военные и диверсанты снова обстреляли азербайджанские подразделения

Армянские военные и НВФ сегодня вечером совершили многократные обстрелы позиций армии Азербайджана, причем расположенные как на условной границе между АР и РА, так и и в Карабахском экономическом районе.
Как сообщает Минобороны Азербайджана, подразделения армянских вооруженных сил обстреляли из оружия различного калибра позиции ВС Азербайджана. Обстрелы велись с позиций в разных направлениях условной границы.
Помимо этого, армянские диверсанты на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, обстреляли позиции армии Азербайджана в Ходжавендском районе.
В министерстве также заявили об адекватных ответных мерах, которые были приняты азербайджанскими военными.
Вторая дорога в обход Лачинского коридора
Ранее сегодня стало известно, что армянская сторона прокладывает вторую дорогу, которая должна стать обходным путем для Лачинского коридора. Она располагается к северу от первой и проходит от Ханкенди к Туршсу через Кесалар и Мирзяляр.
Строительство ведется масштабно - используется инженерная, а также специальная техника.
Первая объездная дорога, пролегающая через Халфали, продолжает использоваться армянскими диверсантами для перевозки военных грузов. Буквально сегодня по ней проехали несколько грузовых машин.
Фейки Минобороны Армении
Напомним, в последние несколько дней Минобороны Азербайджана также было вынуждено опровергать дезинформационные сообщения, которые распространял Ереван. Одно из них касалось заблудившегося на автомобиле и якобы взятого в плен армянского военного. Второй фейк был посвящен якобы получившему смертельное ранение военнослужащему ВС Армении.