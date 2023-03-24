Опубликовано: 16:08, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Армении сообщили о договоренности с турецкой стороной по открытию границ для граждан третьих стран. Там отметили, что в настоящее время ведется активная работа по этому направлению.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян анонсировал открытие армяно-турецкой границы для граждан третьих стран до лета.

По его словам, на сегодняшний день работы по указанному направлению ведутся. Он добавил, что границы для граждан будут открыты до начала туристического сезона.

Мирзоян добавил, что Армения изначала стояла на стороне открытия границы с Турцией, поэтому, по его словам, Ереван сегодня активно вовлечен в данную деятельность.

Кроме того, он заявил о достижении между Азербайджаном и Армении компромисса по второстепенным вопросам.