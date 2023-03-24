Россия нарастила поставки СПГ в Грузию почти на 50%

Опубликовано: 11:58, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия в январе и феврале нынешнего года импортировала из России 7,1 тыс тонн сжиженного газа. В целом на РФ пришлось 99,7% от всего импортированного в страну СПГ.

Грузия за первые два месяца текущего года импортировала 7,1 тыс тонн российского сжиженного газа. Об этом сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

Таким образом, за это время Россия поставила СПГ в Грузию на 47,9% (или на 2,3 тыс тонн) больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В общей сложности, на Россию пришлось 99,7% от всего импортированного в Грузию сжиженного газа.

Напомним, на днях стало известно, что в ближайшем будущем Россия и Грузия могут отменить визовый режим и возобновить регулярное авиасообщение между двумя странами.