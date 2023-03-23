Опубликовано: 18:53, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Турции протокол о присоединении Финляндии к НАТО одобрила комиссия по международным делам. Теперь заявку должен одобрить турецкий парламент. Ратифицикация может произойти до 26 марта.

Протокол о вступлении Финляндии в Североатлантическом альянсе 23 марта одобрила комиссия парламента Турции по международным делам.

Документ поступил на рассмотрение от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который поставил свою подпись. Теперь, согласно процедуре, протокол должен утвердить парламент страны. Ожидается, что Турция одобрит заявку Финляндии на присоединение к альянсу до 26 марта, передает телекомпания TRT.

Напомним, Эрдоган на прошлой неделе объявил, что Анкара готова одобрить заявку Хельсинки по членству в НАТО.

Сегодня Финляндия завершила все внутренние процедуры для присоединения к альянсу. Соответствующие законы подписаны президентом скандинавской страны Саули Ниинистё.

Финляндия подала заявку на присоединение к альянсу одновременно со Швецией, это произошло в прошлом мае. На данный момент все члены НАТО, кроме Турции и Венгрии, ратифицировали заявки обеих скандинавских стран. Всего военный союз включает 30 стран, в списке страны Европы, США и Канада.