Опубликовано: 17:44, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия и НАТО обсудили подготовку к совместным учениям, намеченным на 2025 год. Данный вопрос стал центральным в ходе визита в республику руководителя учебного центра Объединенных сил НАТО.

Состоялась встреча руководителя учебного центра Объединенных сил НАТО Норберта Вагнера и командования силами обороны республики, сообщает Минобороны Грузии.

Главной темой прошедших в Грузии переговоров стали вопросы проведения совместных учений, намеченных на 2025 год.

Представителю НАТО также рассказали о нынешних учениях и учебных мероприятий, инфраструктурных проектах, существующими вызовах и о дальнейших планах.

Напомним, впервые Грузия и НАТО провели командно-штабные учения в 2016 году. С тех пор они проводятся каждые 3 года.

Осенью 2022 года генсек НАТО сообщил, что организация увеличит поддержку Грузии, если Тбилиси осуществит ряд реформ. Йенс Столтенберг отметил, что альянс в первую очередь обеспокоен уровнем коррупции и общественным контролем органов безопасности.