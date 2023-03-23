Лавров и Абдоллахиан обсудят в Москве проблемы регионов и СВПД

Опубликовано: 13:12, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян готовит визит в Россию, в ходе которого он планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы восстановления СВПД, обстановку в ближневосточном и каспийском регионах и совместные проекты.

На следующей неделе в Россию прибудет глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян. В планах главы иранского внешнеполитического ведомства – встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств продолжат обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, Закавказье и каспийскую проблематику, - рассказала Захарова, передает РИА Новости.

Также темой беседы министров станет оздоровление обстановки в ближневосточном регионе в свете налаживания отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

Повестка дня будет включать и торгово-экономическую составляющую – это ход реализации совместных инфраструктурных проектов в области транспорта и энергетики.