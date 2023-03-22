Армянский фейк о якобы "ранении" военного опровергли в Баку

Опубликовано: 21:57, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министерству обороны Азербайджана второй день подряд приходится опровергать дезинформационные сообщения, распространяемые Минобороны Армении. На этот раз фейк был посвящен якобы "смертельно раненому" армянскому военному.

В азербайджанском Минобороны прокомментировали распространенное армянским оборонным ведомством сообщение.

В Ереване сегодня заявили о том, что армянский военный якобы был смертельно ранен на боевой позиции в направлении Араздеяна, причем выстрел якобы был произведен со стороны азербайджанских позиций примерно в 16:20 (15:20 мск).

В МО АР пояснили, что с помощью такой дезинформации руководство Армении надеется утаить от общественности отдельные случаи и прочие негативные происшествия, которые регулярно фиксируются в ВС Армении.

Фейк о пленном армянском военном

Отметим, что накануне Минобороны Азербайджана пришлось опровергнуть другой фейк, который распространяло МО Армении.

В Ереване заявили, что 21 марта армянский военнослужащий, будучи за рулем автомобиля, заблудился и случайно оказался близко к азербайджанским позициям и в итоге якобы был взят в плен азербайджанскими подразделениями.

В Баку подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.