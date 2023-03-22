Опубликовано: 17:32, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиасообщение соединило Варшаву и Ташкент. Польская авиакомпания выполнила первый рейс на новом направлении. Рейсы будут выполняться раз в десять дней.

Авиаперевозчик LOT Polish Airlines запустил рейсы между польской и узбекистанской столицами.

Первый прямой рейс по маршруту Варшава-Ташкент состоялся накануне вечером. Он был торжественно встречен в аэропорту водной аркой, музыкой, цветами. Воздушное судно встречали официальные лица, среди которых был польский посол в Узбекистане Радослав Грук.

Лайнеры Boeing 787 будут выполнять чартерные рейсы на данном направлении раз в десять дней, такое расписание будет действовать до середины июня. Перелет из Ташкента в Варшаву обойдется в $500, стоимость билеты на обратный рейс ниже, около $380. В будущем рейсы между Узбекистаном и Польшей могут стать регулярными.

Переговоры об открытии воздушного сообщения между двумя столицами велись более 10 лет. Польша входит в состав ЕС, гражданам Узбекистана для посещения страны необходимо заранее получить визу.