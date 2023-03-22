Основная борьба за пост президента в Турции определена: Эрдоган против Кылычдароглу

Опубликовано: 15:15, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представитель оппозиционного "Народного альянса" Турции сегодня официально стал единым кандидатом от оппозиции страны на президентских выборах, которые пройдут 14 мая, сообщил сегодня Высший избирательный совет Турецкой Республики.

Единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", лидер турецкой Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу официально выдвинут кандидатом на президентских выборах в Турции 14 мая – такое заявления сегодня было передано в Высший избирательный совет (ВИС) страны.

Заявление было передано заместителями председателя группы Народно-республиканской партии Турции и представителями партий оппозиционного блока.

Кемаль Кылычдароглу станет на президентских выборах единственным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана – единого кандидата от правящего "Республиканского альянса".

Кылычдароглу – финансист, до 1983 года он проработал специалистом по счетам, затем был назначен в Генеральное управление по доходам, где работал начальником отдела, а затем стал заместителем генерального директора. В 1999 году по собственному желанию вышел на пенсию с должности генерального директора Фонда социального страхования. На выборах 3 ноября 2002 года он был избран депутатом Народно-республиканской партии в Великое национальное собрание (парламент) Турции 22-го созыва от Стамбула, работал в парламенте руководителем партийной группы, а затем представил свою кандидатуру на пост председателя партии и был избран на эту должность 22 мая 2010 года.

Ранее заявку на регистрацию в ВИС в качестве кандидата на выборы главы государства подал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который был выдвинут кандидатом от Республиканского альянса правящей Партии справедливости и развития и Партии национального движения.

Предвыборные опросы пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сложной экономической ситуации.

Напомним, Высшая избирательная комиссия Турции ранее единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, пройдет 28 мая.