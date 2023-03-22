Основная борьба за пост президента в Турции определена: Эрдоган против Кылычдароглу

Единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", лидер турецкой Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу официально выдвинут кандидатом на президентских выборах в Турции 14 мая – такое заявления сегодня было передано в Высший избирательный совет (ВИС) страны.
Заявление было передано заместителями председателя группы Народно-республиканской партии Турции и представителями партий оппозиционного блока.
Кемаль Кылычдароглу станет на президентских выборах единственным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана – единого кандидата от правящего "Республиканского альянса".
Кылычдароглу – финансист, до 1983 года он проработал специалистом по счетам, затем был назначен в Генеральное управление по доходам, где работал начальником отдела, а затем стал заместителем генерального директора. В 1999 году по собственному желанию вышел на пенсию с должности генерального директора Фонда социального страхования. На выборах 3 ноября 2002 года он был избран депутатом Народно-республиканской партии в Великое национальное собрание (парламент) Турции 22-го созыва от Стамбула, работал в парламенте руководителем партийной группы, а затем представил свою кандидатуру на пост председателя партии и был избран на эту должность 22 мая 2010 года.
Ранее заявку на регистрацию в ВИС в качестве кандидата на выборы главы государства подал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который был выдвинут кандидатом от Республиканского альянса правящей Партии справедливости и развития и Партии национального движения.
Предвыборные опросы пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сложной экономической ситуации.
Напомним, Высшая избирательная комиссия Турции ранее единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, пройдет 28 мая.